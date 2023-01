Le parole di Ivan Juric dopo il successo contro la Fiorentina, ottenuto grazie al gol di Miranchuk nel primo tempo

Al termine di Fiorentina-Torino, Ivan Juric ha commentato così la vittoria ai microfoni di Dazn. Il tecnico per prima cosa ha commentato la prestazione di Seck: “Stasera avevo bisogno di un giocatore che attaccare di più la profondità rispetto a Sanabria, per questo ho scelto Seck. Demba ha una bella gamba, sa essere pericoloso. Deve però migliorare ancora tanto su tante cose per essere competitivo: deve crescere col piede destro, sugli spazi stretti, nel colpo di testa”.

Juric: “Nel primo tempo potevamo fare qualche gol in più”

Poi sulla prestazione della squadra: “La squadra mi è piaciuta tanto nel primo tempo al livello di gioco, potevamo fare qualche gol in più, nella ripresa c’è stata quella bella sofferenza necessaria per portare a casa la vittoria”.

Juric ha fatto un bilancio del girone d’andata: “Vedendo anche il mercato che abbiamo fatto in estate avevo più paura, su certe situazione non avevamo fatto benissimo. Invece i ragazzi stanno facendo benissimo, abbiamo trovato Adopo che non doveva neanche essere con noi. Abbiamo fatto un buonissimo girone di andata. Se ci fosse stata una professione di lavoro diversa, senza perdere certi giocatori, potevamo fare anche qualcosa in più. Ci sono alcune situazioni che potevamo avere 6/7 punti in più”.

Su Ilic: “Ilic? Io apprezzo tanti giocatori che avevo a Verona, adesso si sono ripresi e si vede di che pasta sono fatti. Se Cairo mi fa il regalo prendendolo? Farebbe un regalo a se stesso”.

Sul suo modo di giocare: “Il mio modo di giocare? Si parla tanto delle situazioni uomo contro uomo ma non ci sofferma sulla costruzione del gioco che facciamo”.

Juric: “Europa? Non rinunciamo a nulla”

Dopo aver parlato a Dazn, Juric si è presentato anche ai microfoni di Sky: “Ricci nell’ultimo anno ha alzato il suo livello per aggressività e fisicità. Ora si sta completando moltissimo. Stasera nel primo tempo ha giocato in modo fantastico nel capire gli spazi, nel secondo tempo è stato intelligente”.

Su Miranchuk: “Per lui ho solo amore, è un ragazzo particolare e va lasciato esprimersi. Aleksej ha una media gol altissima e bisogna anche considerare che ha saltato le prime 6/7 partite di campionato. E’ un tipo di giocatore particolare, è normale che quei giocatori non abbiamo tanta continuità ma sono contentissimo. Oggi ha fatto quasi la mezzala”.

Infine, Juric ha parlato anche della classifica e della possibilità di qualificarsi a una coppa europea: “Non si rinuncia a niente, si prova e si va al massimo. Noi non rinunciamo a nulla. Siamo però tutti lì nel giro di pochi punti, noi dovremo dare il massimo fino a fine anno ma per alzare l’asticella bisognare fare qualcosa”.