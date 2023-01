Al termine di Fiorentina-Torino, Samuele Ricci ha così commentato la vittoria del Torino ai microfoni di Dazn

Samuele Ricci è stato uno dei protagonisti di Fiorentina-Torino. Il centrocampista ha così commentato la vittoria ai microfoni di Danz: “Abbiamo risposto bene dopo aver fatto male contro lo Spezia, c’è stata una dimostrazione di gruppo. Meritavamo di fare bene e meritavamo questa vittoria. Sapevamo che il secondo tempo si sarebbe messo così, abbiamo saputo soffrire e a portare il risultato fino a fondo. Il voto? Lo do generale alla squadra ed è molto positivo. Bisogna continuare così, ora dobbiamo pensare fare bene anche contro l’Empoli. L’obiettivo? Non pensare troppo in grandi, pensare passo a passo e continuare a lavorare bene”.