Tutti i palloni che spiovono nell’area di rigore granata sono preda di Djidji che poi è costretto a uscire per infortunio: le pagelle di Fiorentina-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 7: bravo nel primo tempo a mettere in angolo l’insidiosa girata di Kouame. Nel recupero il suo riflesso sulla conclusione improvvisa di Barak è decisiva e salva il Torino. Sbriga anche bene tutta l’ordinaria amministrazione.

DJIDJI 7: arrivava da una settimana da incubo, primo il rosso con il Milan poi il fallo da rigore contro lo Spezia. Questa sera si riscatta in piena con una prestazione convincente. I Palloni che spiovono nell’area di rigore del Torino li prende praticamente tutti lui. E’ costretto a uscire per infortunio (st 27′ ZIMA 7: strepitoso al 90′ quando riesce a togliere a Jovic un pallone che è solo da spingere in rete. Il suo intervento vale come un gol).

BUONGIORNO 6: Kouame con la sua velocità gli crea qualche problema in un paio di circostanze, la prestazione del numero 4 granata, che quest’oggi è chiamato a sostituire Schuurs al centro della difesa, è comunque sufficiente.

RODRIGUEZ 6,5: fa valere tutta la sua esperienza. Nella sua zona di campo la Fiorentina non sfonda mai, contenere bene gli avversari e non sbaglia praticamente nulla.

