Sintesi e commento di Fiorentina-Torino: un gol convalidato, uno annullato, una traversa e altre occasioni. Bel Toro al Franchi

Adopo titolare a centrocampo e Seck al posto di Sanabria in attacco: sono queste le mosse a sorprese di Juric per la partita contro la Fiorentina. In difesa gioca invece Buongiorno al centro, considerato che Schuurs non è al meglio, con Djidji e Rodriguez al suoi fianchi. Singo e Vojvoda giocano sulle fasce, Vlasic e Miranchuk alle spalle di Seck. I quindici punti di penalizzazione inflitti alla Juventus, proprio alla vigilia di questa partita, hanno di fatto avvicinato entrambe le squadre alla zona Europa: il settimo posto, occupato dall’Udinese, è infatti distante solo due punti. Alla prima occasione, al 12′, il Torino passa in vantaggio con Seck ma il gol viene annullato per un fuorigioco millimetrico dell’attaccante. Passano dieci minuti esatti e ancora Seck spaventa la Fiorentina con una botta che si stampa sulla traversa a Terracciano battuto. Il Torino continua ad attaccare e al 25′ Singo impegna Terracciano con una conclusione dal limite, poi a Vlasic non riesce il tap-in. La prima occasione per la Fiorentina arriva al 30′ con una deviazione di Kouame su cross di Biraghi che Milinkovic-Savic è bravo a deviare. Il Torino non si scompone e riprende ad attaccare e al 33′ passa meritatamente in vantaggio con un sinistro a giro di Miranchuk che si infila sotto l’incrocio dei pali. Poco prima della fine del primo tempo Vlasic sfiora il 2-0 con una conclusine che esce di poco.