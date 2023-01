Fiorentina-Torino, diretta della partita della 19a giornata di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Ultima giornata del girone di andata, allo stadio Artemio Franchi si gioca Fiorentina-Torino. Le due squadre si affronteranno anche fra una decina di giorni nei quarti di finale di Coppa Italia. Sia i viola che i granata hanno finora conquistato 23 punti e, dopo i 15 punti di penalizzazione ricevuti dalla Juventus per il caso plusvalenze, sono appaiate in classifica all’ottavo posto, a solo due lunghezze dal settimo occupato dall’Udinese. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 20.45, segui Fiorentina-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Fiorentina-Torino: il prepartita

Ore 18.45 – Per la partita contro la Fiorentina Ivan Juric è costretto a fare a meno di diversi titolari, da Sasa Lukic a Valentino Lazaro, oltre ad Ola Aina e Pietro Pellegri che da diverso tempo sono ai box. Inoltre anche Perr Schuurs non è al meglio dopo il colpo ricevuto contro lo Spezia e difficilmente lo vedremo questa sera in campo contro la formazione viola. Anche Vincenzo Italiano deve fare i conti con le tante assenze, mancheranno Martinez Quarta, Arthur Cabral, Gaetano Castrovilli e ovviamente lo squalificato Dodò non saranno della partita ma torna a disposizione l’ex granata Rolando Mandragora.

Fiorentina-Torino: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Seck. A disp. Gemello, Fiorenza, Bayeye, Dembele, Zima, Schuurs, N’Guessan, Adopo, Gineitis, Garbett, Radonjic, Karamoh, Sanabria. All. Juric.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikone, Bonaventura, Kouame; Jovic. A disp. Cerefolini, Martinelli, Kayode, Krastev, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Terzic, Gonzalez, Barak, Bianco, Saponara. All. Italiano

Dove vedere Fiorentina-Torino in streaming e in TV

La partita Fiorentina-Torino in diretta sarà trasmessa in streaming su Dazn, la piattaforma streaming che per il triennio 2021-2024 detiene i diritti del campionato di Serie A. La diretta web sarà disponibile su Toro.it.

Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiai

Fiorentina-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.45