Le parole di Vincenzo Italiano dopo la sconfitta contro il Torino, che ha superato proprio i viola in classifica

Al termine della partita Vincenzo Italiano ha commentato così a Dazn la sconfitta della sua Fiorentina contro il Torino: “I tifosi si aspettavano la vittoria come noi, nel secondo tempo non riusciamo a concretizzare. Ci abbiamo provato, ma l’abbiamo persa nel primo tempo. Ci prendiamo i fischi”. Sui giocatori a disposizione: “Ci sono stati tanti infortuni, alcuni giocatori sono stati adattati. Qualcuno non riesce a prendere continuità, e abbiamo alti e bassi. Oggi è stato lo specchio del nostro girone d’andata”. Sul nervosismo: “I ragazzi non li vedo nervosi e preoccupati. Prima della sconfitta di Roma e prima della sosta non li ho visti così. I ragazzi dal punto di vista mentale li vedo bene”. Su Jovic: “Oggi ho provato a metterlo da 10, ha le qualità per essere decisivo, ma sta a lui”.