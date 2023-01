Demba Seck è stato tra i protagonisti della vittoria del suo Torino contro la Fiorentina: ecco le sue parole

Al termine di Fiorentina-Torino 0-1, Demba Seck ha così commentato la vittoria dei granata ai microfoni di Dazn. Per prima cosa il numero 23 ha commentato il gol di Miranchuk: “Il gol di Miranchuk? Top. Calcia troppo bene, io gli chiedono consigli ma è difficile fare come lui”. Poi sulla partita: “Noi oggi siamo venuti qua per vincere. Sapevamo che per vincere dovevamo dare tutto, loro erano molto forti”.

Seck: “Devo migliorare”

Juric ha detto che Seck deve migliorare nel colpo di testa, nel calcio con il destro e nel gioco nello stretto. L’attaccante, ridendo, gli ha dato ragione: “Com’è il mio colpo di testa? Malissimo. Il destro? Non è peggio del colpo di testa. Sullo stretto invece sto migliorando”.

Sulla sua posizione in campo: “Chi è il modello di calciatore? Mi piace molto Leao, ora che il mister mi ha detto che mi voleva far giocare punta ho iniziato a guardare anche Osimhen. Giocare da punta centrale mi piace perché si può svariare molto ma deve crescere molto perché i difensori sono forti e bisogna tenere botta. Da esterno mi trovo meglio”.