La conferenza stampa di Paolo Zanetti alla vigilia di Empoli-Torino, match in programma sabato alle 15 al Castellani

La vittoria di San Siro ha acceso l’ambiente di Empoli, ma Zanetti nella conferenza che precede il match col Torino ha voluto stemperare: “Se iniziamo a pensare ad un obiettivo che non è il nostro si rischia di fare dei danni. Siamo una squadra costruita per salvarci all’ultima giornata, quel che viene in più è guadagnato”, ha spiegato alla vigilia della partita del Castellani. “Il bilancio per ora è positivo, è nato un gran gruppo, abbiamo un feeling importante e quando succede si può provare a fare qualcosa di straordinario”.

Zanetti sul Torino

Poi sul Toro e sul piazzamento: “La classifica non la guardiamo, il Torino è la squadra perfetta per fare la figuraccia. Sono iper aggressivi, bisogna avere il loro stesso livello di agonismo. Hanno gente di qualità e ci metteranno alla prova, ho stima di Juric e spero di arrivare ai suoi livelli”.

L’Empoli arriva da un buon momento, culminato nella vittoria sull’Inter: “Veniamo da una serie positiva, dobbiamo proseguire su questa strada. L’impresa più bella è stata lunedì giocare con coraggio e senza preoccupazione, finalmente è arrivata a una espressione, adesso il difficile sta nel mantenere questo livello”.