Calciomercato Torino / In conferenza stampa il tecnico gialloblù ha parlato anche di Ilic e Hien, i due giocatori corteggiati dai granata

La fumata bianca per il trasferimento di Ivan Ilic al Torino non è ancora così vicina. Una prova di ciò arriva dal fatto che il centrocampista sarà convocato per la partita di domani del Verona contro il Lecce, come ha annunciato il tecnico gialloblù, Marco Zaffaroni, in conferenza stampa. Oltre a Ilic sarà convocato anche Isak Hien, altro calciatore che il Torino sta trattando ma con l’intenzione di lasciar all’Hellas fino al termine della stagione per poi metterlo a disposizione di Ivan Juric dal prossimo luglio.

Juric: “Ilic e Hien? La società non mi ha detto nulla”

“La situazione di Ilic e Hien? Da questo punto di vista non ho avuto alcun tipo di indicazione. Si sono allenati bene, non ho percepito nulla riguardo al mercato, la società non mi è detto nulla. Fanno parte del nostro gruppo, saranno convocati” ha dichiarato Zaffaroni rispondendo a una domanda proprio sui due giocatori cercati dal Torino.