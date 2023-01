Calciomercato Torino / Il centrocampista potrebbe essere ceduto nel caso in cui arrivi Ilic, il suo contratto è però in scadenza

Quello di Michel Adopo è un nome che i tifosi del Milan ricorderanno per un po’ di tempo ma è anche un nome con cui i tifosi del Cagliari potrebbero presto famigliarizzare. Il centrocampista francese, infatti, è nel mirino della società sarda, che ha l’obiettivo di risalire la classifica nel campionato di Serie B per tornare immediatamente in A. Prima di lasciar partire il proprio numero 21, la società granata vuole però assicurarsi l’acquisto di Ivan Ilic: a centrocampo gli uomini sono contati da un punto di vista numerico e il Torino non può infatti permettersi di lasciar partire il proprio mediano senza che prima non arrivi un altro giocatore a prendere il suo posto.

Calciomercato Torino: Adopo in scadenza di contratto

A bloccare la trattativa c’è poi la questione del rinnovo del contratto: quello che attualmente lega Adopo al Torino scadrà il prossimo 30 giugno e per lasciar partire il giocatore è necessario prima trovare un accordo per il rinnovo. “Parliamo con il Torino da qualche mese. Ci troviamo molto bene qui, i rapporti con l’allenatore e con la società sono bellissimi. L’intenzione è di andare avanti insieme, ma vorremmo anche la certezza che Michel possa avere spazio, perché è fondamentale per un giovane per raggiungere il massimo livello” aveva spiegato nelle scorse settimane l’agente del centrocampista, Yvan Le Mée. Con la sessione di calciomercato che sta per giungere al termine, il rinnovo del contratto di Adopo diventa una priorità in casa Torino.