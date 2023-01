Nemmeno convocato contro la Fiorentina, il portiere albanese è in uscita e Vagnati sta cercando una squadra per lui

Oltre alle entrate, il Torino deve pensare anche alle uscite in questa sessione di calciomercato invernale, che si concluderà il 31 gennaio. Il portiere Etrit Berisha ha espresso la sua volontà di voler cambiare aria, per avere più spazio. Quest’anno infatti la società granata ha deciso di puntare tutto su Vanja Milinkovic-Savic, con il portiere classe 1989 che si è sentito trascurato. Ora il direttore sportivo Davide Vagnati ha ancora poco più di una settimana di tempo per trovare una sistemazione adatta al portiere.

La sua stagione

In stagione 0 presenze per Berisha. Ha giocato solo qualche amichevole tra la preparazione estiva e la sosta per il mondiale. Lo scorso anno, quando era stato chiamato in causa, aveva fatto molto bene. Vanja le ha giocate tutte, e l’albanese non ha mai trovato spazio, nemmeno in Coppa Italia. In conferenza Ivan Juric ha spiegato la decisione, dichiarando che in estate sono state fatte delle scelte. Il tecnico croato vorebbe che il portiere restasse, perchè si è sempre dimostrato un professionista esemplare, ma è comprensibile la sua voglia di giocare. Ora sta a Vagnati accontentare le richieste del portiere, giunto alla sua seconda stagione in granata.