Il dt, dopo aver chiuso Coco e Adams, osserva ancora giocatori da profilo internazionale per la fascia sinistra e il reparto difensivo

Un mercato ancora in divenire per il Torino in questa sessione estiva giunta all’ultimo mese di contrattazioni. La società granata fino ad ora ha chiuso soltanto tre nuove aggiunte rispetto alla squadra della scorsa stagione. Due di queste potrebbero aver inaugurato una tendenza che sta caratterizzando il mercato granata. Il dt Vagnati, pur a rilento, lavora infatti per colmare diverse mancanze della rosa lanciando più di uno sguardo ai giocatori di scuola calcistica straniera. Non a caso, tra i tre innesti, il solo nato e cresciuto in Italia risulta Alberto Paleari. Ma anche tra quelli che attualmente si trovano soltanto scritti su carta, come obiettivi, i profili che secondo i granata meritano attenzione sono stranieri, specie per quanto riguarda il reparto più incompleto: quello difensivo.

Gli acquisti fatti: Coco dal Las Palmas

L’estate del Torino è sicuramente stata scossa non solo dal cambio in panchina, con l’addio di Juric e il benvenuto a Vanoli, ma anche dalla pesante uscita in direzione Napoli di Alessandro Buongiorno. Una perdita non da poco sia in termini tecnici che ambientali. Dall’addio del classe ’99 nato a Torino, Vagnati ha provato a correre ai ripari passando a un altro ’99, dai natali a Lanzarote ma naturalizzato equatoguineano. Si tratta ovviamente di Saul Coco, arrivato a Torino in cambio di 7.5 milioni di euro corrisposti al Las Palmas, con cui era in scadenza nel 2025. Un’occasione, a prezzo ridotto, che dimostra come Vagnati monitori con attenzione profili distintisi al di fuori della Serie A.

Il colpo Ché Adams

Già era giunto alla scadenza invece il contratto che legava Ché Adams al Southampton. Lo scozzese è il terzo acquisto del mercato granata, dopo Coco e Paleari. Per lui quattro anni di Premier League, più l’ultimo trascorso in Championship, in cui ha superato il suo record di gol stagionali con la maglia dei Saints: 15 in 40 partite. A giugno ha poi preso parte a Euro 2024, con la nazionale scozzese. Un profilo su cui Vagnati ha deciso di scommettere, per dare un’altra alternativa a Vanoli come spalla di Zapata oltre a Sanabria, approfittando dello zero alla voce costo del cartellino.

Gli obiettivi di Vagnati: Gosens dopo il no di Welington

Gli affari che hanno condotto giocatori stranieri nella rosa del Torino, da qui a fine agosto, presumibilmente non dovrebbero fermarsi qui. Dall’avanzata trattativa per Robin Gosens ai nomi che circolano per rinforzare la difesa. Il tedesco ex Inter e Atalanta andrebbe a colmare l’assenza di un esterno di piede sinistro. Un identikit che corrispondeva, in precedenza, a quello di un altro profilo di stampo internazionale, ossia Welington del San Paolo, poi convinto a sposare la causa del Southampton.

I nomi per la difesa: Van Den Bosch, Hajdari e Daniliuc

Per quanto riguarda il reparto difensivo, Vagnati – sulla scia dell’acquisto di Coco – sarebbe sulle tracce di Zeno Van Den Bosch. Il centrale attualmente milita nell’Anversa e, come Coco con il Las Palmas, ha il contratto in scadenza nel 2025. Van Den Bosch, nelle mire anche del Bologna, apprezzerebbe il trasferimento in Italia. Idee diametralmente opposte invece per l’ex capitano granata Ricardo Rodriguez, recentemente unitosi al Real Betis. Lo svizzero già dal 30 giugno non era più un giocatore del Torino e fino a qualche settimana il principale candidato alla sua sostituzione nel ruolo di terzo a sinistra appariva il connazionale Albian Hajdari. Il difensore classe 2003 ha avuto già trascorsi in Italia, nelle giovanili della Juventus, ma è in patria che si sta affermando, con la maglia del Lugano. Una trattativa che ha subito dei rallentamenti, anche se il Toro non sembra aver del tutto escluso questa pista. Il mercato improntato sugli stranieri dei granata, vede poi un’aggiunta tra le voci di mercato, quella di Daniliuc della Salernitana, con il Toro in pole position sulle rivali Como e Parma.

Saul Coco