Il portiere romeno, come Gemello, lascerà i granata. Per lui un ritorno in patria, in attesa che in Italia torni l’ex Primavera Sava

Il Torino, oltre a concentrarsi sul mercato in entrata per colmare le lacune in difesa e sugli esterni, punta anche a liberarsi di alcuni giocatori che non sono nei piani del nuovo tecnico Paolo Vanoli. Uno di questi è sicuramente Luca Gemello. Il contratto del portiere è infatti giunto alla scadenza lo scorso 30 luglio. Così i granata si sono successivamente assicurati dalla Serie C Alberto Paleari, che sarà il vice di Vanja Milinkovic-Savic. Il mercato dei portieri per il Torino non finisce qui. Come Gemello, anche Mihai Popa abbandonerà il Filadelfia.

Popa al Cluj, Sava all’Udinese

L’arrivo di Paleari ha così tolto qualsiasi possibilità al portiere rumeno di scalare le gerarchie e salire ai gradi di vice e dopo un solo anno si vedrà costretto a fare le valigie. Sul classe 2000 interesse in patria, in Romania, dove sulle sue tracce c’è il Cluj, intenzionato ad acquistarlo a titolo definitivo. Accordo trovato tra le parti, ma bisognerà attendere. Prima il club della Transilvania deve fare spazio e liberarsi del suo attuale numero uno Razvan Sava (nella stagione 20-21 portiere della Primavera granata) che farà il giro inverso di Popa: dalla Romania alla Serie A, in cui ad attenderlo c’è l’Udinese, alla ricerca di un sostituto di Marco Silvestri. Sull’ex portiere del Verona è forte il pressing del Cagliari di Nicola.