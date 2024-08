Un difensore e un trequartista per rinforzare la rosa di Felice Tufano. Ecco Gueye dal Pisa e il cipriota Tzouliou dall’Anorthosis Famagosta

Il Torino, nella giornata odierna (venerdì 9 agosto 2024), mette a segno due colpi volti a rinforzare la propria formazione Primavera. Felice Tufano potrà accogliere nel proprio gruppo Ousmane Gueye e –Dimitrianos Tzouliou.

Gueye è un classe 2006 di nazionalità italiana. Gioca da difensore e nella scorsa stagione ha militato nel Pisa, dove ha raccolto 24 presenze tra Primavera 2 e Coppa Italia Primavera. Ha firmato con il Torino fino al 30 giugno 2027. Per quanto riguarda Tzoliuou, coetaneo di Gueye, si tratta di un trequartista in grado di giocare sia da ala destra che da ala sinistra di nazionalità cipriota. Arriva in prestito dall’Anorthosis Famagosta, con opzione per l’acquisto a titolo definitivo.