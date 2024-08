Calciomercato Torino / Cairo e Vagnati non vogliono più attendere: messaggio all’Union Berlino e allo stesso giocatore

“Gosens? Quello che risulta ora è che lui è lusingato ma non è così deciso. Fra poco finisce il mercato e inizia il campionato e noi non è che possiamo aspettare… Non è un problema di ingaggio ma di convinzione. Se non c’è la convinzione non è da fare”. Sono queste le parole che Urbano Cairo ha pronunciato ieri sera, al termine della semifinale tra il Torino e il Milan al Memorial Mamma e Papà Cairo. Parole che lasciano trasparire una certa irritazione da parte del presidente granata per le tempistiche della trattativa che si stanno rivelando più lunghe di quanto inizialmente immaginasse.

Calciomercato Torino: non è solo colpa di Gosens

Da parte del patron è ora scattato una sorta di ultimatum a Gosens ma anche all’Union Berlino con la speranza che si possa arrivare alla tanto agognata fumata bianca in tempi brevi, ed evitare così anche i pericoli dati dall’inserimento di altri club nella trattativa. Ma se il terzino tedesco non è ancora un calciatore del Torino le motivazioni non sono solo da ricercare nei dubbi del calciatore, la stessa società granata ha infatti atteso a lungo prima di formulare un’offerta ufficiale (a cifre inferiori rispetto a quelle richieste dall’Union Berlino), senza considerare che è andato avanti un lungo tira e molla con la società tedesco. Un modus operandi non nuovo per il Torino, basti pensare alle lunghe settimane di trattative con il Venezia per ottenere uno sconto sulla clausola rescissoria di Paolo Vanoli (sconto poi arrivato di 200.000 euro).

Calciomercato Torino: Vagnati valuta le alternative

In casa granata c’è ora il timore di non riuscire a chiudere la trattativa e per questo è scattato una sorta di ultimatum che, si spera, possa servire a smuovere le acque. Vagnati ha comunque iniziato a prendere in considerazione anche l’ipotesi peggiore, quella di non riuscire a trovare un accordo per chiudere il colpo Gosens e si sta guardando intorno alla ricerca di alternative.