Calciomercato Torino / Intesa tra la società granata e l’Union Berlino ma il calciatore ha chiesto tempo per decidere

Non è ancora fatta per il passaggio di Robin Gosens al Torino, ora è lo stesso calciatore ad aver chiesto del tempo per prendere una decisione sul proprio futuro. La società granata negli scorsi giorni aveva alzato la propria offerta e nel pomeriggio è arrivato anche il sì dall’Union Berlino per il prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni (anche se ci sarebbero da limare i dettagli), ma ora è il calciatore che ha preso tempo.

Calciomercato Torino: Gosens prende tempo, granata irritati

Gosens aveva aperto al trasferimento al Torino ma prima di prendere una decisione definitiva ha chiesto del tempo per valutare ogni opzione (nelle scorse ha provato a inserirsi nella trattativa anche il Psv Eindhoven, club che disputerà la prossima Champions League). Una richiesta che ha un po’ indispettito i dirigenti granata: Urbano Cairo e Davide Vagnati vorrebbero infatti una risposta immediata da parte del giocatore in modo da chiudere in fretta la pratica esterno sinistro e consegnare a Vanoli un nuovo rinforzo per l’esordio in campionato.

Se nelle prossime ore non dovesse arrivare il sì di Gosens al trasferimento al Torino, non è da escludere che sia la stessa società granata ad abbandonare la trattativa per virare su altri obiettivi. Le prossime ore saranno decisive per capirne riguardo al futuro del calciatore tedesco e anche riguardo alle prossime mosse del Torino.