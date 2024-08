Calciomercato Torino / Per rinforzare la difesa Vagnati ha avviato i contatti per il centrale rientrato a Salerno dopo il prestito in Austria

Servono due centrali al Torino, di cui uno possibilmente di piede mancino, per completare il reparto arretrato della squadra di Vanoli. Sfumato Erlic e con la trattativa per Hajdari in stand-by, Vagnati ha ora avviato i contatti per Flavius Daniliuc, difensore classe 2001 di proprietà della Salernitana. Il centrale di nazionalità austriaca è rientrato al club campano dopo che nella seconda parte della scorsa stagione era stato ceduto in prestito al Red Bull Salisburgo ma non resterà in Serie B.

Calciomercato Torino: trattativa con la Salernitana per Daniliuc

È così che Davide Vagnati ha avviato i contratti con il collega Gianluca Petrachi (l’ex ds del Torino è ora il direttore sportivo proprio della Salernitana) e con l’entourage dello stesso calciatore, raccogliendo sia la disponibilità della società campana a cedere il difensore, sia il parere favorevole del diretto interessato all’operazione. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti per cercare di arrivare rapidamente a un accordo che possa accontentare tutti.

Daniliuc pronto a cambiare squadra

Daniliuc, dopo due stagioni in Francia con la maglia del Nizza, era arrivato in Italia nell’estate del 2022 e si era imposto immediatamente al centro della difesa della Salernitana sia con Davide Nicola in panchina, sia con Paulo Sousa, dando un contributo importante per il raggiungimento della salvezza. Anche nella prima parte della scorsa stagione era stato titolare con la maglia granata del club campano ma a gennaio, come detto, è stato ceduto in prestito alla Red Bull Salisburgo. Ora Daniliuc aspetta la chiamata giusta per iniziare una nuova avventura altrove. I costi dell’operazione non sono proibitivi: il centrale austriaco ha infatti una clausola rescissoria a 5 milioni di euro.