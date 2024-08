L’attaccante, dopo i prestiti alla Pergolettese e al Trento, ritorna in Serie C. Passerà ai marchigiani a titolo definitivo

Luigi Caccavo da oggi non è più un giocatore di proprietà del Torino. L’attaccante classe 2004 andrà in Serie C, all’Ascoli. La società granata ha infatti raggiunto l’accordo per la cessione a titolo definitivo. Per lui pronto un contratto fino al 30 giugno 2026. La prima stagione di Caccavo con la maglia del Torino fu la 2021-2022, in cui si divise tra Primavera e Under 18, per poi divenire uno dei punti fermi dell’Under 19 granata: in tutto 55 presenze e 14 reti per l’ex Monza. La scorsa stagione è stato prima spedito in prestito alla Pergolettese, dove ha raccolto in tutto 14 presenze, mentre da gennaio in poi si è unito al Trento: 11 gettoni e nessuna rete, come precedentemente accaduto anche in Lombardia. In prima squadra è stato tra i convocati della sfida con la Fiorentina del 1° febbraio 2023, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.