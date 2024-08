Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, giovedì 8 agosto

Dopo l’accordo frutto di una trattativa lampo raggiunto tra Genoa e Atalanta, quest’oggi per Mateo Retegui è il giorno delle visite mediche, precedenti alla firma per poi mettersi a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il giocatore permetterà al Genoa di incassare 22 milioni di euro più 3 di bonus. Il principale indiziato a sostituire l’argentino alla corte di Gilardino è Giovanni Simeone. Oltre al ‘Cholito’ occhi anche su Miovski dell’Aberdeen.

Giallo ‘Koop’,Atalanta a un passo da Pubill

Con l’acquisto di Retegui l’Atalanta risolve la questione del sostituto dell’infortunato di Scamacca, ma resta alle prese con la telenovela Koopmeiners. “Ha deciso di andare alla Juventus e di non giocare o allenarsi più con noi”, ha dichiarato all’Eco di Bergamo Gian Piero Gasperini. La richiesta dell’Atalanta è fissata a 60 milioni di euro, mentre la prima offerta della Juventus è stata di 45 + bonus. Si attendono novità, mentre resta sullo sfondo anche l’intrigo Nico Gonzalez, che rischia di essere un altro terreno di confronto tra Atalanta e Juventus, entrambe interessate all’argentino. Intanto i bergamaschi sono vicini alla chiusura della trattativa per il terzino Marc Pubill dall’Almeria: operazione da 16 milioni di euro.

Fiorentina, De Gea può liberare Terracciano

David De Gea potrebbe approdare in Serie A. La trattativa con la Fiorentina è già in fase avanzata. Dovrebbe firmare un contratto di un anno con opzione per un’altra stagione. Il suo arrivo a Firenze, libererebbe così Terracciano, pronto a unirsi al Monza di Nesta. I viola hanno trovato l’accordo per Amir Richardson del Reims. Il centrocampista classe 2002 verrà acquistato per la cifra di 10 milioni di euro più il 10% della rivendita.

Napoli, Manna incontra l’agente di Neres

Il ds del Napoli, Manna, ha incontrato l’agente di David Neres per discutere del contratto. Per far sì che il giocatore si trasferisca dal Benfica alla città partenopea, servirà presentare un’offerta da 25 milioni di euro. Solo così si unirà al gruppo di Antonio Conte. Intanto gli azzurri salutano dopo una sola stagione Cajuste, che si trasferirà al Brentford per 10 milioni.

Roma su Badé del Siviglia

La Roma punta a Loic Badé del Siviglia per rinforzare il proprio reparto difensivo. L’idea della Roma è di inserire nell’operazione delle contropartite tecniche, mente gli andalusi preferirebbe un pagamento cash, che si aggirerebbe, come cifra, sui 20 milioni di euro.

Como, Fosu-Mensah in prova

Il Como, dopo l’arrivo di Raphael Varane, punta ad inserire nella propria rosa un altro ex calciatore del Manchester United. Si tratta di Timothy Fosu-Mensah, nell’ultima stagione al Bayer Leverkusen. Il giocatore si sta già allenando agli ordini di Cesc Fabregas e la società sta dunque valutando un possibile ingaggio.

Udinese-Sanchez: ai dettagli

L’Udinese punta a rendere di nuovo attualità una delle pagine più dolci della sua storia recente. Il ‘Niño Maravilla’ Alexis Sanchez è pronto a tornare in Friuli, dove ha stregato tutti dal 2008 al 2011 prima di unirsi al Barcellona di Pep Guardiola. Mancano soltanto gli ultimi dettagli poi sarà annuncio ufficiale.