Nella giornata che poteva essere decisiva per il futuro di Robin Gosens ecco l’inserimento di un’altra pretendente

Il Torino segue ormai da tempo Robin Gosens, ex esterno dell’Atalanta ora in forza all’Union Berlino. La volontà di Vagnati è quella di riportare il tedesco in Italia, ma le cose potrebbero complicarsi. Dalla Germania, infatti, giungono voci di un inserimento del PSV Eindhoven. Gli olandesi sarebbero già entrati in contatto con l’ex Inter, ma al momento non ci sarebbe ancora una trattativa concreta. Il Toro è avvisato: ora i granata dovranno dare in fretta l’affondo decisivo.