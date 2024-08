Luigi Caccavo sarà ceduto a titolo definitivo: l’ex attaccante della Primavera si trasferirà all’Ascoli, retrocesso in Lega Pro

Il Torino si prepara a salutare Luigi Caccavo. L’attaccante della Primavera, che nell’ultima stagione è stato girato in prestito a Pergolettese e Trento, lascerà presto i colori granata. Per il centravanti si è infatti concretizzata una trattativa con l’Ascoli, appena retrocesso il Lega Pro. Caccavo si trasferirà dunque in bianconero nelle prossime ore: si attende solo l’ufficialità della buona riuscita dell’affare.

La stagione di Caccavo

Nella prima metà della stagione ha collezionato 13 presenze in campionato con la Pergolettese, di cui 6 da titolare, oltre a una presenza in Coppa Italia Serie C. Nel girone di ritorno ha giocato 11 partite con il Trento, partendo titolare in 7 occasioni. Caccavo non è però riuscito a realizzare alcun gol e ha totalizzato complessivamente 1.113 minuti in campo.