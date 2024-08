Calciomercato Torino / Dopo la nuova offerta di Vagnati si attende la risposta del club tedesco che dovrebbe arrivare a breve

La trattativa che punta a parlare al passato dell’annosa assenza in rosa di un esterno di piede sinistro con compiti sia offensivi che in ripiegamento, è giunta al momento decisivo. Quest’oggi è previsto un nuovo vertice tra il Torino e l’Union Berlino per cercare di sbloccare l’affare Robin Gosens, con i tedeschi che dovranno dare una risposta all’ultima offerta formulata da Davide Vagnati. C’è positività nell’aria e ad alimentarla sono gli eventi delle ultime ore.

Calciomercato Torino: alzata l’offerta per Gosens

L’Unione Berlino nei giorni scorsi ha chiuso l’operazione che ha condotto Bernardo a trasferirsi nella capitale teutonica dal Bochum, con il nuovo innesto Tom Rothe proveniente dal Borussia Dortmund, che gli farà da riserva. Quale spazio dunque per Gosens? L’altro fattore determinante è sicuramente quello della differenza tra domanda e offerta. L’Union Berlino vuole che il Torino arrivi in doppia cifra, ma i granata farebbero già un importante sforzo ad alzare l’offerta da 8 a un prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni. Manca ancora la risposta del club che la scorsa estate ha acquistato Gosens dall’Inter per la cifra di 15 milioni di euro e finora ne ha chiesti 10 per lasciarlo partire.

Gosens, un acquisto importante

Inutile sottolineare l’importanza di tale operazione. Soprattutto l’impatto per l’ambiente, a cui non dispiacerebbe assistere alla coppia di esterni Gosens-Bellanova, entrambi abili nell’aver costruito un buon feeling con Duvan Zapata, finora l’unico ad essersi conquistato a suon di gol i gradi di bomber (vedremo Adams). Chiudere l’acquisto di Gosens eviterebbe poi di aggiungere il tedesco alla lista dei rimpianti di Vagnati, dopo essersi lasciato scappare Welington, che ha scelto la Premier League. Le alternative, nel caso la trattativa non andasse in porto, restano Piton del Vasco da Gama, Wolfe dell’Az e Acuña del Siviglia.