Il portiere classe 2003 a un passo dal trasferimento alle ‘bianche casacche’. In tutto 38 gettoni in Primavera

Le strade tra il Torino e Pietro Passador si stanno per dividere. Il portiere classe 2003, nell’ultima stagione in prestito al Rimini prima di fare ritorno a Torino a gennaio, si sta per trasferire a titolo definitivo alla Pro Vercelli. E’ stato infatti trovato l’accordo, che concluderebbe la sua esperienza in granata cominciata nel 2022, dopo essere stato acquistato dal Pordenone. Nella stagione 2022-2023 è stato il numero uno della Primavera. In tutto 38 gettoni con i torelli. Passador non ha mai esordito in prima squadra, ma nella scorsa stagione è stato convocato da Ivan Juric nelle tre sfide del girone di ritorno con Salernitana, Verona e Atalanta.