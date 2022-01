Calciomercato Torino / I granata hanno l’accordo con Pellegri ma aspettano che il Milan lo riscatti dal Monaco

Il club granata, dopo la cessione di Tomas Rincon alla Sampdoria e l’arrivo in prestito dalla Lazio di Mohamed Fares, continua a lavorare non-stop per cercare di portare all’ombra della Mole Pietro Pellegri. Un giocatore che il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati sta tenendo sotto osservazione ormai da diverso tempo. I granata sono riusciti anche a trovare un’intesa con il Milan e attendono che il club rossonero riscatti il giocatore, per circa 6 milioni, dal Monaco per poi dare il via al trasferimento dell’attaccante genovese in prestito al Toro. Così Pellegri si ritroverebbe a lavorare a stretto contatto con il padre Marco, che dalla scorsa estate ricopre il ruolo di team manager nel club piemontese. I granata sperano che la situazione tra Milan e Monaco si possa sbloccare al più presto, in modo da poter regalare a Ivan Juric il secondo acquisto in questa finestra invernale di calciomercato che si chiuderà il 31 gennaio alle ore 20. L’arrivo di Pellegri sbloccherebbe la cessione di Simone Zaza che piace al Genoa.

Pellegri: ripartire dal Toro cercando di rilanciarsi

Il Toro quindi ha dimostrato di volere fortemente Pietro Pellegri. Il giocatore fino ad oggi, in questa stagione con addosso la maglia del Milan, ha raccolto solamente 6 presenze in campionato. L’attaccante classe 2001 potrebbe rilanciarsi in granata, con Juric che nell’esperienza all’Hellas Verona di giocatori ne ha lanciati e rilanciati molti. Pellegri è un giocatore con una buona struttura fisica e con un grande feeling con il gol. Dunque l’ex Genoa potrebbe dare una grande mano al Toro che sta attraversando un periodo positivo, con i granata che sono vicini alle posizioni europee. Pellegri, dopo che nelle scorse settimane il suo agente Riso si era recato a Casa Milan per parlare di lui con la dirigenza rossonera, aspetta di conoscere il suo futuro che presto potrebbe tingersi di granata. Il club torinese, dopo Tommaso Pobega, vedrebbe arrivare all’ombra della Mole un altro giocatore in prestito dal Milan.