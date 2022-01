Calciomercato Serie A / L’Udinese vuole NKoulou e Kabasele del Watford, la Juve prosegue la trattativa per Martial

Ci sono ancora 13 giorni di calciomercato a disposizione delle squadre di Serie A. Una finestra di mercato invernale che chiuderà i battenti il 31 gennaio alle ore 20. Attualmente proseguono le trattative e c’è da segnalare che tra le squadre più attive si posiziona l’Udinese. La squadra, dopo essersi assicurata Pablo Marí difensore in arrivo in prestito secco dall’Arsenal, pensa a prendere Nicolas NKoulou. Il giocatore dunque potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza tra alti e bassi con il Toro. Inoltre la squadra friulana ha gli occhi puntati su Christian Kabasele: entrambi giocatori attualmente vestono la maglia del Watford. Invece per quanto riguarda un’altra squadra bianconera, ovvero la Juventus, c’è da registrare un forte interessamento per Anthony Martial. Invece per rinforzare il centrocampo il club torinese starebbe pensando ad anticipare l’arrivo di Nicolò Rovella in bianconero. Infine, per la Juve rimane complicata la pista che porta alla cessione di Arthur all’Arsenal.

La Salernitana piomba su Sepe, Caceres e Chabot

Intanto la Salernitana, che lunedì 17 gennaio ha presentato il nuovo ds Walter Sabatini, potrebbe chiudere lo scambio di portieri con Luigi Sepe che approderebbe dal Parma al club campano e con Vid Belec che invece affronterebbe il percorso inverso. Intanto il club campano sta cercando di chiudere anche per l’arrivo di Julian Chabot e Martin Caceres alla corte di Stefano Colantuono. L’attaccante Federico Bonazzoli in questo momento è corteggiato dal Cagliari, un’altra squadra che come la Salernitana sta lottando per salvarsi. In casa Hellas Verona invece prosegue la trattativa che porta a Riccardo Marchizza, difensore del Sassuolo in prestito all’Empoli. Molto presto potrebbero esserci degli sviluppi importanti nella trattativa. Nel mentre il Verona sta riflettendo sul futuro di Nicolò Casale, difensore che piace molto a Milan e Lazio.

Tagliaficio vuole trasferirsi al Napoli

Il Napoli continua a lavorare per cercare di portare all’ombra del Vesuvio Nicolas Tagliaficio, terzino dell’Ajax con il contratto in scadenza nel 2023. Il difensore argentino appena ha saputo dell’interessamento del club partenopeo nei suoi confronti ha manifestato la sua voglia di trasferirsi in Italia alla corte di Luciano Spalletti. Per concludere anche il Genoa, che spera di non finire in Serie B, è molto attivo sul mercato e nelle ultime ore si è registrato un sorpasso del club rossoblù sulla Sampdoria per arrivare a Roberto Piccoli dell’Atalanta. Ma il Genoa non è solo su Piccoli. Infatti, il club ligure ha messo gli occhi anche su Simone Zaza.