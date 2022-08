Calciomercato Torino / Vincenzo Millico, cresicuto in granata e approdato in prima quadra, lascia il club per andare al Cagliari

Era nell’aria da tempo ma è arrivata la fumata bianca: Vincenzo Millico è un nuovo giocatore del Cagliari. Una vita in granata dopo i primi passi in bianconero e tanta strada fatta, fino al sogno di approdare nel calcio dei grandi. Ora però le strade dell’attaccante e del Toro si dividono e questa volta in modo definitivo. A comunicarlo il club tramite una nota ufficiale: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Cagliari Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Millico“.