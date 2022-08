Negli ultimi giorni è cresciuta in Lukic la voglia di lasciare Torino, complici il rinnovo non ancora arrivato e il corteggiamento della Roma

Non c’è pace per il Torino in questa estate: prima la lite tra Ivan Juric e Davide Vagnati, che ha fatto il giro del web, ora il caso Sasa Lukic. Il capitano granata, come vi abbiamo raccontato ieri, non è stato convocato per la trasferta di questa sera a Monza e lo strappo venutosi a creare sembrerebbe tutt’altro che semplice da risolvere. Da tempo è in corso una trattativa tra il Torino e il centrocampista per il rinnovo del contratto, che il calciatore sperava potesse essere molto più rapida, negli ultimi giorni si è poi inserita nel mezzo la Roma (e al momento non sappiamo se ci sia anche qualche altra squadra interessata al giocatore), società ambiziosa che nell’ultima sessione di mercato si è già rinforzata molto. L’insieme di questi fattori hanno fatto crescere in Lukic la voglia di cambiare aria e nella giornata di ieri è scoppiato definitivamente il caso, che già da qualche giorno stava bollendo in pentola.

Torino-Lukic: si prova a ricucire ma non è semplice

Ivan Juric, che poco prima in conferenza stampa aveva elogiato la crescita del centrocampista serba spiegando i motivi che l’hanno indotto a nominarlo capitano, non ha certo preso bene la vicenda e c’è curiosità per quel che dirà a riguardo questa sera, dopo la partita con il Monza. In casa Torino nel frattempo si tenta di ricomporre i cocci ma il lavoro non è semplice nonostante qualche margine ci sia ancora, certo è che l’ipotesi di un addio di Lukic, impensabile fino a pochi giorni fa, sta ora prendendo piede. Serve un chiarimento al più presto. E magari anche un’intesa per il rinnovo.