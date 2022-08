Classe ’99 in forza al Djurgardens, Hien è un centrale col vizio del gol. Può essere un’alternativa ai vari Schuurs, Denayer e Faes

Hien è un difensore centrale classe ’99 di nazionalità svedese, nonostante abbia origini e sia nato in Burkina Faso. Cresce calcisticamente nel Vasalunds IFF, club di terza serie, dove rimane fino all’anno scorso. Nel 2020 viene acquistato dal Djurgarden, ma viene comunque lasciato in prestito nel suo club di origine. Nella stagione passata fa il suo esordio in Allsvenskan, la massima serie svedese. Non è stato un inizio facile per lui.

Hien, la carriera e le caratteristiche tecniche

Tanta panchina e poche possibilità di mettersi in mostra. In questa stagione, quella dell’anno solare 2022, ha finora raccolto 14 presenze, 2 reti e un assist in Allsvenskan e 3 gare impreziosite da una rete nei preliminari di Conference League. E’ la prima stagione in cui sta avendo grande continuità nel minutaggio. Si tratta dunque di un giocatore dalle ottime qualità fisiche e che ha una buona propensione al gol con all’attivo 6 reti in 101 presenze in carriera. Di piede mancino, non sono dunque da sottovalutare le sue qualità in fase di impostazione.