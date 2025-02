Calciomercato Torino / I granata sono alla ricerca di un attaccante. Offerta al Reims per avere Amine Salama

Ultimo giorno di calciomercato in Serie A. Torino alla ricerca di un attaccante. I granata hanno fatto un’offerta per avere in prestito con diritto di riscatto Amine Salama dello Stade Reims. Attaccante classe 2000, di piede destro, è una punta centrale. Ma può giocare anche come esterno d’attacco.

Poco spazio in Ligue 1

Salama è nato a Parigi ma possiede anche la cittadinanza marocchina. Al Reims gioca con la maglia numero 11. Finora ha giocato 17 partite in Ligue 1. 0 gol, 0 assist e 0 cartellini gialli. Si tratta di una riserva, non è un titolare.