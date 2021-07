Calciomercato Torino / Il Pordenone, club di Serie B, è vicino a chiudere per Onisa con un trasferiemnto a titolo definitivo

Non si ferma la rivoluzione in casa Toro. Continuano infatti i cambiamenti all’interno del club granata, pronto a rinnovarsi anche sul fronte giovani. Sono diversi i profili di proprietà mandati in prestito in giro per l’Italia, che attendono di fare il salto di qualità definitivo, vicino o lontano dalla Mole che sia. Dopo Greco, sembrerebbe essere arrivato anche il turno di Mihael Onisa, centrocampista classe 2000, che ha contribuito alla Supercoppa vinta dalla Primavera del Toro proprio al suo primo anno in granata. Su di lui c’è il Pordenone, club che milita in Serie B e che ha già acquistato Greco. La trattativa basata su un acquisto del cartellino a titolo definitivo è vicina al punto di svolta. Il passaggio in neroverde dell’ex Virtus Entella consentirebbe ai granata di monetizzare un minimo da reinvestire nel mercato.

Toro, per Onisa il Pordenone ci prova

Tre stagioni, cinquantacinque presenze, quattro gol, tre assist ed una Supercoppa dopo, ecco quindi che Mihael Onisa è pronto a lasciare il Torino. La sua avventura sotto la Mole non ha portato al tanto atteso passaggio in prima squadra, nonostante le due chiamate arrivate da Moreno Longo nel finale della stagione 2019-2020, sfociando in una serie di prestiti in club di Serie cadette. Prima con la Cavese e poi con l’Imolese, il centrocampista è riuscito a dire la sua, facendosi notare in positivo, giungendo fino alle orecchie del Pordenone. Sarebbe quindi il secondo granata prelevato dai granata per rinforzare il club in questa sessione di mercato. Prima di lui, è stato scelto Greco, con un contratto fino al 2024.