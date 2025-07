Calciomercato Torino / Un esterno per la destra e uno per la sinistra, oltre ad una buona alternativa: è il minimo per cominciare

Dal 1 luglio la sessione di calciomercato è aperta ma si pensa anche al campo. Marco Baroni si prepara al ritiro a Prato allo Stelvio che si terrà dal 14 al 26 luglio, con la squadra che domani si radunerà al Filadelfia. Urbano Cairo ha dichiarato che la squadra sarà pronta al 90% per il ritiro. Di pezzi però al momento, per completare la squadra, ne mancano ancora. Soprattutto sulla trequarti. Vagnati è al lavoro e questa è la settimana giusta per puntare ai trequartisti. Intanto i primi due giocatori sono arrivati. Anjorin al posto di Ricci dall’Empoli (pagato 5 milioni, Ricci venduto al Milan a 25) e Ismajli a parametro zero.

Ne servono almeno 3

Baroni giocherà con il suo classico 4-2-3-1. Modulo con il quale Vanoli aveva chiuso la stagione. I trequartisti sono fondamentali in questo schema di gioco. Al centro c’è Vlasic, il titolare. Anjorin può essere una valida alternativa viste le sue qualità offensive. Ma il problema sono i trequartisti: a sinistra Elmas non è stato riscattato e Karamoh ha salutato a 0 e a destra, con Lazaro arretrato sulla linea dei difensori, occorrerà almeno un titolare. Senza contare che serviranno anche delle alternative: almeno una, numero che fa dunque arrivare a tre il numero degli acquisti indispensabili per iniziare. Due vanno necessariamente portati sotto la Mole in settimana.

Ngonge il preferito

Cyril Ngonge è il preferito al momento. Il mancino offensivo è esploso in Serie A al Verona proprio sotto la guida di Baroni che lo conosce bene. Adesso gioca al Napoli ed è diventato Campione d’Italia con Conte. Ma vuole giocare di più e il Toro sembra essere perfetto per lui. Contatti continui tra i due club e con il giocatore. Ma i granata propongono il classico prestito con diritto di riscatto. I partenopei invece lo vogliono vendere per 8 milioni di euro.