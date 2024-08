Il tecnico ha affermato di preferire nella difesa a tre il piede forte. In queste ultime ore di mercato si cercherà di accontentarlo

Tutti ne erano al corrente, da mesi, se non da un anno. Tutto l’ambiente granata era consapevole che il reparto difensivo con l’arrivo dell’estate avrebbe subito un’inevitabile rivoluzione. Alessandro Buongiorno, lo scorso agosto, aveva detto di no all’Atalanta quando ormai la trattativa con la Dea era giunta a un punto di non ritorno. Poi, dopo una stagione 23-24 che ha confermato doti da leader e tecniche, la sua permanenza appariva ormai fantascienza. Lo stesso è valso, sicuramente con meno appeal sul mercato, per Djidji e Rodriguez, i quali hanno preferito inserire Torino nella cartella personale dei ricordi. La dirigenza granata se l’è presa con comodo, costringendo Vanoli a inventarsi un difensore (Vojvoda) e un titolare (Masina), con la sola aggiunta di Saul Coco dal Las Palmas.

Gli arrivi di Maripàn e Walukiewicz: ora il sostituto di Rodriguez

Un grande impatto quello dell’equatoguineano: in attesa del ritorno di Schuurs, si sta rivelando a pieni effetti il perno centrale della difesa granata. Questo l’esito dei 40 giorni in cui, nel mentre, il Toro ha ben impressionato contro Milan e Atalanta, prima di accogliere due nuovi innesti: Maripàn e Walukiewicz, con quest’ultimo che permetterà di sfoltire il reparto con Sazonov a sostituirlo a Empoli. Con lui fa le valigie anche Dellavalle, in prestito a Modena. Ora la ciliegina sulla torta sarebbe trovare il sostituto di Rodriguez, o un giocatore che possa far rifiatare Masina, come terzo di sinistra.

L’ultima richiesta di Vanoli

A luglio sembrava fatta per Hajdari, poi un raffreddamento prima di un ritorno in voga delle ultime ore. Non si sa se sarà lo svizzero la risposta alle esigenze di Vanoli, il quale – in conferenza stampa – ha confermato di preferire “nella difesa a tre il piede forte”. La società, con Vagnati in testa, cercherà di accontentarlo, ma il tempo è tiranno e a mali estremi… estremi rimedi: “Se col mercato non arriveranno qualcuno si adatterà”, ha poi aggiunto il mister, ossia il mantra con cui ha affrontato un intero precampionato più le tre sfide ufficiali. Senza alibi, ma con tanta fame e voglia di sorprendere.