Calciomercato Torino / L’Olympique Marsiglia è vicino all’attaccante Maupay. Ecco la situazione che coinvolge Sanabria

Calciomercato che sta per arrivare agli sgoccioli. Infatti domani, alle ore 00:00, in Serie A si chiuderanno i battenti. Torino che si muove in entrata ma non solo. Vanoli ha più volte elogiato il suo parco attaccanti composto da Zapata, Adams, Sanabria, Karamoh e Pellegri. Quest’ultimo adesso, è in direzione Empoli insieme a Sazonov. Al Toro invece arriverà Walukiewicz dall’Empoli per la difesa. Per giocare con 2 punte, ne servono almeno 4 di attaccanti. Nella giornata di ieri, l’Olympique Marsiglia aveva chiesto informazioni per Antonio Sanabria. Nessuna offerta, ma solo un sondaggio. Adesso però, il giocatore si allontana dai francesi. Di seguito, il motivo.

Maupay in direzione Marsiglia

Per la squadra di De Zerbi, l’obiettivo numero 1 per l’attacco è sempre stato Neal Maupay. Sanabria era l’alternativa. Di proprietà dell’Everton, l’ultima stagione l’ha giocata sempre in Premier League ma con il Brentford. Adesso è pronto a sbarcare in Ligue 1, in prestito con obbligo di riscatto. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Nell’ultima stagione, in 31 partite ha fatto 8 gol e 3 assist. Classe 1996, è lui la prima scelta del Marsiglia e quindi niente Sanabria.

Ballottaggio Sanabria-Adams

A inizio stagione, Antonio Sanabria era il titolare al fianco di Zapata. Non che adesso non lo sia, perché Vanoli considera tutti i giocatori come possibili titolari. Ma contro l’Atalanta ha giocato Adams dal primo minuto e ha fatto gol e assist. Invece il numero 9 è ancora a secco tra amichevoli, Coppa Italia e Serie A. Inevitabile quindi che Adams possa soffiare il posto a Sanabria. Ma tutti possono tornare utili, in qualsiasi momento. La competizione aiuta sempre in questi casi.