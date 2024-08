Calciomercato Torino / Definito l’accordo per il passaggio di Alessandro Dellavalle in prestito alla società emiliana

Alessandro Dellavalle sarà presto un nuovo calciatore del Modena. Il Torino ha definito l’accordo per il passaggio in prestito del difensore alla società emiliana, dove potrà giocare con maggiore continuità e proseguire il proprio percorso di crescita. Chiuse le trattative per gli acquisti di Guillermo Maripan dal Monaco e di Sebastian Walukiewicz dall’Empoli, la società granata ha liberato l’ormai ex capitano della Primavera, che avrà così la possibilità di vivere da protagonista la sua prima stagione tra i professionisti. Dellavalle era stato cercato anche dal Pisa, altra squadra protagonista del campionato di Serie B, ma alla fine l’accordo è stato trovato per il suo passaggio al Modena.