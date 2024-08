Calciomercato Torino / Adrien Tameze non è certo della permanenza al Torino. Nelle ultime ore di mercato potrebbe partire

Il calciomercato in Serie A sta per finire. Alle ore 00:00 di domani, venerdì 30 agosto, si chiudono le trattative. Oltre alle entrate, il Torino ragiona anche sulle uscite. In mezzo al campo, Adrien Tameze non è certo della sua permanenza in granata. Queste sono per lui ore decisive. Con l’offerta giusta può partire. Si tratta di un giocatore duttile, ma non è considerato incedibile. Arrivato lo scorso anno dal Verona e strappato al Monza che lo voleva, con Juric ha spesso giocato in difesa e non a centrocampo. Vanoli invece, non lo aveva mai provato in difesa, ma lo ha fatto giocare in quella posizione contro l’Atalanta. Ma in mezzo al campo, tra Cosenza, Milan e Atalanta gli è sempre stato preferito Linetty.

Le possibili squadre interessate

Su di lui si registrano gli interessamenti di 3 squadre. Una è italiana ed è il Parma allenato da Pecchia. I crociati sono stati appena promossi in Serie A, ma hanno iniziato con il piede giusto facendo 4 punti come il Toro. Poi su di lui c’è anche il Paok, squadra greca della massima serie. Anche l’Arabia ha messo gli occhi su di lui. Infine, ci sono stati sondaggi anche della Lazio. Se arriva l’offerta giusta, può partire. Il giocatore con il numero 61, ha da pochi giorni cambiato agente.

Le parole di Vanoli

In difesa, come braccetto destro, il titolare finora è sempre stato Vojvoda. Ma dopo la cessione di Bellanova, Vanoli è stato costretto a trovare nuove soluzioni. Tameze è stato schierato in difesa, con Vojvoda sulla fascia destra. Vanoli ha poi detto: “Tameze ha fatto bene, volevo un braccetto centrocampista che entrasse dentro al campo come è successo nell’occasione della palla che ha messo per Duvan”. Ma in mezzo al campo, Linetty lo ha scavalcato nelle gerarchie. Inoltre, c’è concorrenza: Ricci, Ilic, Gineitis e Vlasic.