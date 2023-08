Calciomercato Torino / Verdi e Bayeye sono richiesti dalla Serie B, ma le loro uscite sono bloccate in attesa di sviluppi sulle entrate

Mentre i ragazzi di Juric iniziano a preparare la difficile trasferta di sabato sera a Milano, Vagnati e Cairo continuano a programmare il mercato di casa Torino, quando manca ormai poco più di una settimana al gong finale. Con la rosa non ancora al completo, dato che al tecnico mancano un trequartista, un esterno mancino e un laterale destro (in attesa dell’ufficialità di Lazaro), le operazioni in uscita sono in questo momento bloccate. Sono principalmente due le piste che si potrebbero aprire in questa o nella prossima settimana, ma la necessità del Toro in primis è quella di acquistare. Rallenta, dunque, l’operazione che porterebbe Brian Bayeye alla Ternana, mentre si attende un incontro tra la dirigenza e il Como per quanto riguarda il futuro di Simone Verdi.

Parola d’ordine: prima i sostituti

La parola d’ordine in casa Torino è infatti quella secondo cui vanno prima trovati dei sostituti degli eventuali partenti, in modo da non rimanere con la rosa corta e con i soli soldi in mano. Per questo motivo, la priorità è quella di muoversi sul mercato in entrata, analizzando tutte le possibilità. Per quanto riguarda il futuro di Bayeye, ad esempio, si attende l’ufficialità dell’arrivo di Valentino Lazaro dall’Inter prima di poter dare il via libera al passaggio alla Ternana del laterale francese. Stesso discorso per Simone Verdi, che dal canto suo ha dato disponibilità a scendere di categoria per abbracciare Moreno Longo al Como. In questo momento l’ex Verona è il quarto trequartista nelle gerarchie di Juric, dunque va prima trovato un titolare che possa affiancare Vlasic e, di conseguenza, cedere il numero 99. Club cadetti e giocatori rimangono in attesa, ma la sensazione è che in questo momento il Torino abbia il coltello dalla parte del manico e possa gestire i tempi delle operazioni.