Calciomercato Torino / Proseguono i contatti con l’Atalanta per Miranchuk che, intanto, rimane fuori rosa a Bergamo

Antivigilia di Milan-Torino, con i granata che continuano a preparare la difficile sfida di San Siro al Filadelfia. Con l’arrivo ufficiale di Lazaro, Juric ha visto completare un altro tassello all’interno del proprio immaginario di formazione, e adesso sono solamente due i giocatori mancanti. In primis un esterno mancino titolare, nonostante le prestazioni di Vojvoda in questo momento stiano soddisfacendo Juric, e poi un trequartista che possa affiancare Vlasic e sostituire Miranchuk, non riscattato dall’Atalanta dopo il prestito della scorsa stagione. E chissà che il suo sostituto non possa essere…lui stesso. La situazione di Aleksey Miranchuk è infatti piuttosto paradossale. Così come Vlasic, il russo non è stato riscattato dal Toro a giugno, facendo ritorno alla base. Lì, però, a causa della campagna acquisti che ha portato diversi attaccanti e del rapporto con Gasperini, il 27enne non è mai stato preso in considerazione dal tecnico piemontese, che sin da subito lo ha fatto allenare da fuori rosa.

Toro, Juric chiede il ritorno di Miranchuk

Totalmente diversa, invece, la concezione di Juric nei confronti del trequartista. L’allenatore croato, infatti, è un grande estimatore dell’ex Lokomotiv Mosca. Dopo la scorsa stagione, giocata da titolare, è rimasto deluso dal mancato riscatto, e già dopo la sfida contro il Cagliari ha implicitamente richiesto in conferenza il suo ritorno. La società, nel nome di Davide Vagnati, in questi giorni sta facendo delle valutazioni per capire se accontentare anche in questo caso il mister, regalandogli la stessa coppia di trequartisti della scorsa annata. Miranchuk, intanto, non aspetta altro che un trasferimento, vista la situazione creatasi con i bergamaschi, e solo il Toro in questo momento sembra poterlo accontentare. I contatti tra i due club, intanto, vanno avanti, anche se a rilento.