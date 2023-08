Calciomercato Serie A / Sepe sarà il secondo portiere della Lazio, mentre il Napoli ha trovato l’accordo con il Celta Vigo per Veiga

Nonostante manchi poco alla seconda giornata di campionato, il calciomercato si chiuderà solo il primo giorno di settembre e tutte le squadre sono alla ricerca del giusto affare, in entrata e in uscita. Luigi Sepe sarà il secondo portiere della Lazio. In serata è atteso nella capitale e domani dovrebbe svolgere le visite mediche. Il primo rimane Provedel, ma Maximiano è stato ceduto all’Almeria e quindi dalla Salernitana ecco il classe 1991. Il Napoli invece ha trovato l’accordo con il Celta Vigo per l’arrivo in azzurro di Veiga, ma ora sarà il giocatore a decidere. Infatti su di lui c’è anche l’Al-Ahli, che si sta avvicinando al giocatore.

Fulham su Moise Kean

La Juventus ha diversi esuberi da piazzare è uno di questi è Moise Kean. Su di lui c’è l’interesse del Fulham, che potrebbe tentare l’affondo decisivo nelle prossime ore. La notizia arriva dall’Inghilterra, dopo le esperienze del giocatore all’Everton e al PSG.

Goldaniga resta a Cagliari

Nonostante fosse considerato uno dei possibili partenti, Goldaniga viaggia verso la permanenza in rossoblù. Dall’AZ è vicino Chatzidiakos ma Ranieri punta anche su di lui.