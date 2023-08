Trovata l’intesa per il classe ’92: il Torino cederà Verdi al Como di Moreno Longo, nelle prossime ore l’ufficialità

Una trattativa che si è sviluppata nelle ultime settimane e che ora sembra essersi chiusa. Simone Verdi ha trovato l’accordo col Como: il classe ‘92 stamattina sosterrà le visite mediche di rito, quelle che precederanno l’annuncio ufficiale. Per il trequartista Juric aveva sempre speso belle parole ma il giocatore, chiuso da Vlasic, Radonjic, Karamoh e Seck, non era per il Toro una prima scelta.