Torino e Bologna sono in contatto per lavorare al trasferimento di Musa Barrow in granata, ma per il giocatore resta viva la pista Arabia

Il Torino continua a lavorare per mettere a disposizione di Ivan Juric gli ultimi rinforzi in vista del termine del calciomercato. Dopo aver portato in granata Bellanova, Tameze, Vlasic e Lazaro, Davide Vagnati sta lavorando sul profilo di Musa Barrow, attaccante in forza al Bologna. Le due società sono in continuo contatto per provare a intavolare una trattativa per il classe 1998, che non è stato nemmeno convocato da Thiago Motta per la prima giornata di Serie A.

Toro su Barrow, ma c’è anche l’Arabia

Il gambiano non rientra più nei piani dell’allenatore rossoblù e potrebbe dunque decidere di cambiare aria. Inoltre il club emiliano ha provveduto a rinforzarsi ulteriormente nella zona di campo di Barrow: a Bologna sono infatti arrivati giocatori come Ndoye e Karlsson, che hanno di fatto messo ai margini l’ex Atalanta. La possibilità che il giocatore possa trasferirsi in granata è dunque concreta, ma non è da sottovalutare la pista che lo porterebbe a giocare in Arabia Saudita nel corso della stagione: l’attaccante, a tal proposito, sarebbe interessato a intraprendere una nuova esperienza al di fuori della Serie A. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per capire se il futuro di Musa Barrow possa essere all’ombra della Mole.