La trattativa per portare Buongiorno a Bergamo e la coppia Soppy-Zapata a Torino si potrebbe chiudere nelle prossime ore

Ci sarebbe un’apertura da parte di Duvan Zapata: l’attaccante dell’Atalanta, che ieri non aveva detto sì al Torino (c’era distanza sull’ingaggio ma anche sulla durata dell’accordo), sembra aver raggiunto un accordo di massima con i granata. Il giocatore nerazzurro è entrato da un paio di giorni nella maxi trattativa che coinvolge Buongiorno, destinato a vestire la maglia degli orobici, e Soppy che invece come Zapata farebbe il percorso inverso. Operazione che nelle intenzioni iniziali era assolutamente legata ma che nelle ultime ore aveva invece preso una direzione diversa: il Toro, vista la resistenza di Zapata, aveva comunque continuato a trattare per Buongiorno in uscita e per Soppy in entrata. Ora però si tornerebbe a quanto già discusso: l’Atalanta sborserebbe 17 milioni più il cartellino di Zapata e quello di Soppy (in prestito) e in cambio avrebbe Buongiorno.