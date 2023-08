Calciomercato Torino / Soppy può arrivare in prestito dall’Atalanta, a prescindere dall’affare Zapata-Buongiorno

Con il calciomercato che sta per terminare, le ultime ore sono sempre quelle più frenetiche. Tutte le squadre sono alla ricerca dell’occasione giusta e le sorprese sono dietro l’angolo. Al momento la maxi trattativa tra Torino e Atalanta è bloccata, ma Brandon Soppy può arrivare lo stesso in prestito. L’esterno si era già avvicinato ai granata nello scambio con Singo, che poi però non si è concluso. In questo momento, a prescindere dall’operazione Zapata-Buongiorno, il prestito non è affatto da escludere.

L’ex Udinese è in uscita

Soppy, classe 2002, è arrivato in Italia dal Rennes. L’Udinese nell’estate del 2021 lo aveva pagato 2 milioni di euro. Poi nel 2022 è stato comprato dall’Atalanta per ben 9 milioni di euro. La scorsa stagione non ha avuto molto spazio con Gasperini e adesso è in uscita, ma la formula è quella del prestito, con eventualmente diritto di riscatto.