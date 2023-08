Calciomercato Torino / Chiusa anche la trattativa per Brandon Soppy, il terzino francese arriva in prestito dall’Atalanta

Duvan Zapata non è l’unico rinforzo in arrivo dall’Atalanta: il Torino ha di fatto chiuso la trattativa anche per Brandon Soppy. Il terzino francese arriva in prestito dalla società nerazzurra. L’accordo tra le due società e con il giocatore è totale, nelle prossime ore l’esterno firmerà il contratto con la società granata e sarà a completa disposizione di Ivan Juric, che potrà così contare su quel rinforzo sulla fascia mancina che tanto aspettava.