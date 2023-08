Calciomercato Torino / Non è ancora detta l’ultima parola per il trasferimento di Buongiorno all’Atalanta: il difensore ha preso tempo

Alessandro Buongiorno all’Atalanta? Forse, ma non è ancora detta l’ultima parola. Il difensore ha sì raggiunto un accordo di massima con la società nerazzurra ma non ha ancora ancora dato la risposta definitiva. Il centrale è legatissimo al Torino e non lo lascerebbe a cuor leggero, nonostante Urbano Cairo e Davide Vagnati abbiano già accettato la proposta del club bergamasco: per questo motivo Buongiorno ha chiesto ancora del tempo prima di dare una risposta definitivo.

Calciomercato Torino: la risposta di Buongiorno non preclude l’arrivo di Zapata

Certo non avrà molte ore per pensare, anche perché alla chiusura della sessione estiva di calciomercato mancano appena due giorni, Buongiorno però non ha ancora dato il proprio sì definitivo. La decisione finale del difensore non precluderà comunque l’arrivo di Duvan Zapata sotto la Mole: l’accordo per l’acquisto dell’attaccante colombiano è totale e già nella giornata di domani è atteso a Torino.