Calciomercato Torino / Dopo aver disputato la prima parte di stagione all’Alessandria, Christian Celesia è stato ora ceduto alla Paganese

Nella prima parte di stagione, con la maglia dell’Alessandria, Christian Celesia non è riuscito a trovare molto spazio, è così che il suo prestito alla squadra di Moreno Longo (l’allenatore che lo aveva fatto esordire in serie A) è terminato prima del previsto. Il difensore è stato ora ceduto, sempre con la formula del prestito, alla Paganese, squadra che milita nel campionato di serie C.

Calciomercato Torino: Celesia alla Paganese

A comunicare l’acquisto di Celesia è stata la stessa società campana. Ecco il comunicato: “La Paganese Calcio 1926 srl comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Torino Football Club per il prestito del calciatore Christian Celesia. Il difensore classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Torino, squadra con cui nel 2020 ha esordito in Serie A, nella prima parte di stagione ha vestito la maglia dell’Alessandria nel Campionato di Serie B, totalizzando 3 presenze. Christian Celesia arriva in prestito fino al Giugno 2022, e si aggregherà al gruppo di Mister Gianluca Grassadonia dopo aver svolto i Test Anti-Covid19”.