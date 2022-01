Calciomercato Torino / Vagnati ha raggiunto l’accordo con la società toscano, ora c’è da trattare con l’agente di Ricci

Ora è Samuele Ricci l’obiettivo numero uno del Torino per rinforzare il centrocampo: la pista che porta a Nahitan Nandez non è stata abbandonata, ma il dt Davide Vagnati nella giornata di ieri ha virato con maggiore decisione sul giocatore dell’Empoli. I contatti con la società toscana nelle scorse ore sono state frequenti è stata raggiunta anche un’intesa di massima per il trasferimento del nazionale Under 21 sotto la Mole: un’operazione che si potrà chiudere per una cifra intorno agli 8 milioni di euro che il Torino non verserà però immediatamente nelle casse del club toscano, si lavora infatti a un prestito con diritto di riscatto che può però tramutarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.

Calciomercato Torino: Ricci valuta l’offerta granata

La trattativa però non è ancora chiusa: Vagnati deve infatti ancora limare alcuni dettagli con l’Empoli per trovare l’accordo definitivo e poi dovrà ottenere il sì dello stesso Ricci. Il centrocampista al momento è impegnato nello stage della Nazionale maggiore e, mentre cerca di impressionare il ct Roberto Mancini, sta riflettendo anche sulla possibilità di trasferirsi al Torino per la seconda parte di stagione. In Piemonte verrebbe ben accolto da Ivan Juric, che dalla scorsa estate chiede giovani di qualità da valorizzare e far crescere per poter in parte ricreare sotto la Mole il “modello Atalanta” del suo maestro Gasperini.

Torino, Ricci dopo Pellegri: giovani di qualità per Juric

Ricci, così come Pellegri, di qualità certamente ne ha e lo ha dimostrato in questi mesi dove, pur essendo al debutto in serie A, è stato uno dei giocatori rivelazione del campionato. Non è un caso che sia anche uno dei pilastri della Nazionale Under 21 e che pure Mancini lo stia tenendo d’occhio in ottica nazionale maggiore. Per il Torino sarebbe certamente un gran colpo in prospettiva.