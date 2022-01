Pellegri è pronto a diventare un nuovo giocatore del Toro, l’attaccante ex Milan è arrivato a Torino e sta sostenendo le visite mediche

Pietro Pellegri è sbarcato a Torino. L’attaccante genovese sta effettuando le visite mediche presso il Centro di Medicina dello Sport. Terminati le visite mediche Pellegrini si recherà in sede per le pratiche burocratiche e solo dopo potrà iniziare la sua nuova avventura in granata. Pellegri arriva al Toro in prestito dal Monaco con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro. Il giocatore ha disputato il girone d’andata con addosso la maglia del Milan riscontrando anche qualche problema fisico e ora è in cerca di riscatto. Il centroavanti classe 2001 è pronto a tornare a lavorare a stretto contatto con il papà Marco che dal luglio scorso è il team manager del club granata. Inoltre potrà riabbracciare Juric, il tecnico con il quale ha esordito in Serie A nel 2016 proprio contro il Toro.