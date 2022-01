Calciomercato Torino / Il ds della Sampdoria, Daniele Faggiano ha escluso l’arrivo di Karol Linetty in questa sessione di mercato

Il ritorno di Karol Linetty alla Sampdoria. O almeno non ci sarà in questa sessione di mercato. Troppo alte le richieste del Torino per il cartellino del centrocampista polacco e la società blucerchiata ha deciso di fare un passo indietro, come ha raccontato il ds Daniele Faggiano nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb. “Se Linetty è un giocatore che può arrivare alla Samp? No, abbiamo valutato con grande attenzione ed è un giocatore che non è alla nostra portata. Dobbiamo anche stare attenti al budget” ha dichiarato il dirigente del club ligure.