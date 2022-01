Calciomercato Torino / Le trattative per Amrabat e Nandez sono sempre più complicate, il dt granata ora punta Samuele Ricci

Fiorentina e Cagliari non fanno sconti per Sofyan Amrabat e Nahitan Nandez e gli inserimenti del Tottenham per il marocchino e della Juventus per l’uruguaiano stanno complicando sempre di più i piani del Torino. E’ così che, secondo quanto appreso da Toro.it, la società granata si sta cautelando con Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 di proprietà dell’Empoli: il giocatore è da tempo seguito dal dt Davide Vagnati ma la trattativa ha iniziato a svilupparsi solamente nelle ultime ore e le parti dovranno ancora lavorare molto per arrivare all’eventuale fumata bianca.

Calciomercato Torino: Ricci obiettivo per il centrocampo

Ricci, per età e caratteristiche, è l’archetipo di rinforzo che Ivan Juric vorrebbe per il suo Torino: un giocatore giovane, di qualità, da poter far crescere e valorizzare. Cresciuto nel vivaio dell’Empoli, nelle ultime tre stagioni si è messo in luce in prima squadra: due ottimi campionati in B prima della consacrazione in questa stagione, al debutto in serie A. E’ diventato un punto fermo della nazionale Under 21 e Roberto Mancini lo ha convocato per lo stage di questi giorni a Coverciano: un chiaro segnale del fatto che anche il ct azzurro crede nelle potenzialità del centrocampista, che ha ancora ampi margini di miglioramento.

Calciomercato Torino: Ricci o Nandez per il centrocampo

Vagnati non ha abbandonato la pista che porta a Nandez, nonostante le difficoltà che sta trovando nel convincere il giocatore e nel trovare un accordo con il Cagliari, ma se l’affare dovesse definitivamente naufragare, il dt granata virerebbe con decisione su proprio Ricci. Già nelle prossime ore potrebbero esserci novità, considerato l’inserimento della Juventus nella trattativa per il calciatore uruguaiano del Cagliari.