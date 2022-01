Calciomercato Torino / La società bianconera, dopo aver definito l’acquisto di Dusan Vlahovic, pensa a Nahitan Nandez per il centrocampo

C’è un ostacolo imprevisto nella già complicata trattativa per portare Nahitan Nandez al Torino: la Juventus. Il club bianconero è molto attivo in queste ultimi giorni di mercato e, dopo aver quasi definito l’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, ha messo nel mirino anche il centrocampista del Cagliari. La formula dell’operazione potrebbe essere la stessa della trattativa intavolata con il Toro: prestito con diritto o obbligo di riscatto ma a cifre più vicine a quelle richieste dal club rossoblù (circa 20 milioni di euro).

Calciomercato Torino: su Nandez c’è la Juventus

Davide Vagnati oggi ha in programma un appuntamento con l’entoruage di Nandez, per cercare di ottenere almeno il sì del giocatore a un possibile trasferimento in granata, nell’attesa di trovare l’accordo con il Cagliari. Ma l’inserimento della Juventus complica i piani, considerato che il club bianconero potrebbe offrire al giocatore un ingaggio più alto in caso di riscatto, oltre che la (quasi) certezza di essere protagonista nelle coppe europee. Il Torino non molla la pista Nandez ma l’affare si sta ora facendo sempre più in salita. L’eventuale fumata nera per l’uruguaiano non comprometterà la cessione di Daniele Baselli al Cagliari, anche se prima il Torino vuole definire l’acquisto di un altro giocatore in mezzo al campo.